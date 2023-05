Raja se joue de l’inflation

Entre une croissance organique de 9,2% et une croissance externe marquée par l’acquisition de Viking, Raja enregistre, pour l’exercice 2022, un bon spectaculaire de son chiffre d’affaires de 43% à 1,7 milliard d’euros. Le spécialiste européen de la distribution d’emballages et de fournitures aux entreprises replace cette performance « dans un contexte de ralentissement économique et d’inflation ». Performance d’autant plus remarquable que le résultat opérationnel se maintient, à périmètre constant, à 101 millions en 2022 contre 103 en 2021, « le résultat opérationnel négatif », anticipé, de Viking le faisant tomber en réalité à 95 millions d’euros.

[...]