Raja féminise davantage son comex

Quatre femmes et trois hommes composent désormais le comité exécutif du groupe Raja. En effet, Catherine Cambier vient de prendre la direction générale de l’entité Raja emballages et équipements industriels. Elle succède à Vincent Terradot, qui a pris sa retraite après 33 ans consacrés à l’internationalisation de l’entreprise. Elle est chargée de piloter le développement des filiales Raja en Europe, d’Udo Bär (équipements pour les ateliers, entrepôts et bureaux en Allemagne, Autriche et Suisse), de Morplan (fournitures pour le commerce de détail au Royaume-Uni) et de Cenpac (distribution d’emballages en France). « Nous voulons affirmer notre rôle de partenaire unique des entreprises pour les emballages, les équipements industriels et les fournitures de bureau, en renforçant les synergies entre nos métiers et marques. Catherine Cambier mettra son expérience du développement d’entreprises B to B au service de notre croissance », commente Danièle Kapel-Marcovici, la Pdg du groupe.

