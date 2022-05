Raja en croissance accélérée

Même Danièle Kapel-Marcovici a du mal à s’y faire ! La dirigeante de Raja prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2022. Soit une croissance de 45% par rapport au 1,2 milliard réalisé en 2021, un exercice déjà en forte progression par rapport aux 730 millions de 2019, malgré la pandémie. Porté par une solide croissance organique à deux chiffres et dopé par l’acquisition des activités de Staples en novembre 2021, le distributeur d’emballages, de fournitures et mobiliers de bureau et d’équipements pour les entreprises bénéficie de l’intégration de Viking, soit un volume d’affaires supplémentaire de 500 millions d’euros.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]