Railcoop sur de bons rails, la millionième Peugeot 3008 de Sochaux, salon roulant de Hyundai… Les cinq images de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Huguette Tiegna/Twitter Premier train pour Railcoop, un nouvel opérateur ferroviaire.

Le fret de Railcoop en bonne voie

Railcoop a mis en service, lundi 15 novembre, son premier train de marchandises, entre Toulouse (Haute-Garonne) et Capdenac (Aveyron). Le premier opérateur ferroviaire sous statut coopératif en France, installé à Figeac (Lot), qui compte près de 10 000 sociétaires, a fait rouler un convoi de huit wagons. La logistique constitue l’une des activités de l’entreprise, qui compte aussi lancer un service dédié aux voyageurs particuliers entre Bordeaux (Gironde) et Lyon (Rhône). Cette offre, initialement prévue pour le 26 juin 2022, sera mise en service le 11 décembre 2022, “la coopérative n’ayant pas obtenu les sillons demandés de la part de SNCF Réseau”. L’objectif affiché de Railcoop est de se positionner en alternative à la route .

1 million de Peugeot 3008 made in Sochaux

A Montbéliard (Franche-Comté), le millionième Peugeot 3008 est sorti de l’usine de Sochaux. Lancé il y a cinq ans, le véhicule, fabriqué en Europe et en Chine, est leader des SUV, et deuxième de son segment en Europe. 65% des ventes sont réalisées en Europe. Sur le site de Sochaux, sont assemblés chaque jour 1890 véhicules (1075 Peugeot 3008, 790 Peugeot 308 et 25 DS5). Stellantis a par ailleurs annoncé cette semaine la mise en place d’une deuxième équipe de production pour le lancement de la nouvelle Peugeot 308 dans son usine de Mulhouse (Bas-Rhin).

Un salon dans une voiture

Ce n’est plus une voiture, c’est un living room. Seven, le nouveau concept-car de Hyundai , bénéficie d’un empattement de 3,2 mètres. De quoi se permettre de renoncer aux sièges alignés pour installer une banquette incurvée permettant aux passagers de se parler, d’installer un écran panoramique sur le toit, ou bien d’abandonner le traditionnel volant au profit d’un manche de commande rétractable. Mieux, un dispositif de stérilisation est intégré. Mais cela reste un concept car.

Un nouveau moyen pour le lancement de satellites dans l’espace

Une catapulte électrique pour envoyer des satellites dans l’espace ? Plus facile à dire qu’à faire. La start-up américaine SpinLaunch a conçu un dispositif forme d'un disque rotatif de 50 mètres de haut, composé d'un tambour central dont le balancier électrique est capable d'atteindre 450 tours par minute. Le prototype doit être testé dans le désert du Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Google et Airbus sont déjà entrés au capital.

Une cabine d’hélicoptère sans cuir

Prendre l’hélicoptère, oui, mais de manière plus éthique. Urs Brunner, un entrepreneur allemand spécialisé dans la construction, a missionné Airbus Corporate Helicopters pour repenser l’aménagement d’une cabine, à la demande d’un client ayant exigé un intérieur entièrement végétalien. La femme du client fondatrice d’une maison de couture n’ayant aucun produit animal dans sa gamme et reversant ses bénéfices en faveur du bien-être animal, a souhaité que l'hélicoptère soit conforme à ses valeurs éthiques. Du simili-cuir Ultraleather a ainsi été utilisé. Ce matériau “reproduit l'expérience visuelle et tactile du cuir avec une durabilité comparable”.