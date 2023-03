Raffinage et pétrochimie : Aramco, Norinco et Panjin Xincheng vont construire un complexe en Chine

Aramco et les chinois Norinco et Panjin Xincheng prévoient de démarrer, via leur coentreprise Hapco, la construction d’un complexe pétrochimique chinois d’envergure à Panjin, cette année. Le site devrait comprendre une raffinerie traitant 300 000 barils/jour de pétrole, un vapocraqueur d’éthylène de 1,65 Mt/an, ainsi qu’une unité de paraxylène de 2 Mt/an.