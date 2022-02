Rafale, sous-marins, hélicoptères… L’Indonésie, un bon client de l’industrie française d’armement

Encore un succès pour le Rafale. L’Indonésie va acquérir 42 appareils neufs pour un montant de 7,1 milliards d’euros, armements inclus. Le contrat a été rendu public suite à une rencontre à Jakarta ce 10 février entre la ministre des Armées Florence Parly et le président de la République d'Indonésie Joko Widodo. Les premiers avions devront être livrés à l’horizon de 2025. Il s’agit du deuxième plus gros contrat Rafale après le contrat signé avec les Emirats arabes unis en décembre pour l’achat 80 appareils. La commande indonésienne prévoit des appareils livrés au standard F3R (celui en cours dans les armées françaises), dont 30 avions monoplaces et 12 biplaces.

Djakarta devient ainsi le 7e client du Rafale après l’Inde, les Emirats arabes unis, l’Egypte, la Grèce, la Croatie et le Qatar. Pour accélérer la livraison des appareils, les premiers paiements - qui concerneront uniquement un premier lot de 6 Rafale - devraient être effectués d’ici la fin de l’année. De quoi déclencher ensuite la production, sachant qu’il faut trois ans pour assembler un Rafale.

Des négociations éclair

