Rafale en Nouvelle-Calédonie, Eurofighter en Australie... Français et Allemands organisent des exercices militaires dans l’Indo-Pacifique

La France et l’Allemagne investissent l’Indo-Pacifique. Six avions de combat Eurofighter de l’armée allemande, quatre avions de transport militaire Airbus A400M et trois A330 assurant le ravitaillement en vol étaient en route pour Singapour mardi 16 août, avant de rejoindre l’espace indopacifique. La mission Pégase 2022/Henri Brown menée de son côté par l’armée française a par ailleurs vu trois avions de combat Rafale atterrir à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, vendredi 10 août, accompagnés de deux A400M et deux A330. Les avions ont effectué deux escales, une en Inde et l’autre en Australie, la dernière ayant duré plus de temps que prévu en raison de «problèmes techniques».

#Pégase2022 Dans le cadre de la projection de l’armée de l’Air et de l’Espace baptisée « Henri Brown » en Nouvelle-Calédonie, 2 Rafale et 1 A330 MRTT du détachement métropolitain ont eu l’occasion de voler avec les moyens aériens des @FANC_Officiel sur la @BA186Officiel ?? pic.twitter.com/2DazarfPmO — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 16, 2022

