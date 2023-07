Rachats en cascade pour CCL industries

Secteur en forte croissance, l’étiquette est aussi une industrie en pleine consolidation. Parmi les leaders mondiaux de ce marché, CCL industries est très actif depuis des mois sur le front des acquisitions. Après avoir renforcé son pôle identification par radiofréquence (RFID) en avril dernier, en rachetant l’américian EAgile et le danois Alert, puis effectué une diversification en juin dernier dans le domaine des gourdes en prenant le contrôle de l’italien Pouch Partners, le groupe canadien vient de réaliser deux nouvelles acquisitions. Au Royaume-Uni, il vient de mettre la main sur Oomph Made Limited, un spécialiste des cartes d'accès et des bracelets RFID et de la communication en champ proche (NFC).

