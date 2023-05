Rachat dans les colles

Emballages et étiquettes mais aussi produits pour l’hygiène de la personne, automobile, industrie… : les domaines d’application des colles et adhésifs fabriqués par Beardow Adams sont nombreux. C’est sans doute ce qui a motivé HB Fuller, l’un des leaders mondiaux de ce secteur d’activité, à racheter l’entreprise britannique. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés. Basé à Milton Keynes, au nord de Londres (Royaume-Uni), Beardow Adams a généré un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022 avec 200 salariés. Créée en 1976, l’entreprise familiale est depuis devenue une multinationale reconnue dans la fabrication d'adhésifs industriels avec des clients dans plus de 70 pays et des usines en Europe et aux États-Unis.

