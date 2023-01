Rachat d'Aubert & Duval, salaires de sortie des écoles d'ingénieurs, plan stratégique d'EDF de Luc Rémont... Les cinq articles les plus lus

Quels sujets vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans le top 5 : le rachat d’Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital dans l'attente de l’aval des autorités chinoises de la concurrence, classement des écoles d’ingénieurs, de L'Usine Nouvelle, qui proposent les meilleurs salaires de sortie, le PDG d'EDF Luc Rémont a six mois pour présenter son plan stratégique pour le groupe...