Qui va profiter de l’envolée des ventes de smartphones 5G en 2021 ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Samsung Le Galaxy A72 est le dernier smartphone 5G de Samsung.

Les ventes mondiales de smartphones 5G continuent à s’envoler. Selon le cabinet Strategy Analytics, les ventes mondiales ont explosé de 1350% en un an, grimpant de 19 millions d’unités en 2019 à 275 millions en 2020. Et les prévisions pour 2021 font état d’un bond d’environ 120%, à près de 600 millions d’unités. Plus d’un smartphone sur trois écoulés cette année devrait être compatible 5G. La Chine, les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest formeront les trois plus gros marchés.

En 2020, Huawei, alors numéro trois mondial des smartphones en volume derrière Samsung et Apple, est sorti comme le grand gagnant de la transition du marché vers la 5G, et ce malgré le durcissement de l’embargo américain qui le frappe depuis mai 2019. Dopé par le déploiement massif de la 5G en Chine, il s’est imposé comme le numéro un des smartphones 5G dans le monde avec 29% des ventes, devant Apple, numéro deux avec 19%, et Samsung, numéro trois avec 14%, selon les données communiquées à L’Usine Nouvelle par Strategy Analytics. [...]