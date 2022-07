Qui sont ces six acteurs qui dominent le cloud public en 2021 ?

Après avoir franchi la barre de 300 milliards de dollars en 2021, le marché mondial des services de cloud public, tous segments confondus, a bondi de 29 % en 2021, à 408,6 milliards de dollars, selon le cabinet IDC. Et il devrait poursuivre sa forte dynamique, avec une croissance composée de 21,1 % au cours des cinq prochaines années, et dépasser 1 000 milliards de dollars en 2026 (1 070 milliards de dollars exactement).

Le cloud public consiste à mutualiser les ressources entre tous les clients, alors que le cloud privé alloue des ressources dédiées à chaque client. IDC le ventile en quatre segments : celui des services d’infrastructure à la demande (IaaS pour Infrastructure as a service), celui des services de développement et de gestion d’applications (PaaS pour Platform as a service), celui des logiciels d’infrastructure à la demande (SaaS-SIS pour Software as a service for system infrastructure) et celui des logiciels applicatifs à la demande (SaaS pour Software as a service).

Microsoft en tête

Le top 6 des fournisseurs est formé par Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google, SAP et Oracle. Ils détiennent collectivement 42,2 % de l’ensemble du marché en 2021. Ils sont tous américains à l’exception de SAP, un éditeur allemand de logiciels, numéro un mondial des ERP. Microsoft arrive en tête grâce à sa présence sur les quatre segments du marché, alors qu'Amazon se positionne davantage sur le segment des services d'infrastructure et Salesforce sur celui des services de logiciels à la demande.

Top 6 des fournisseurs de cloud public, tous segments confondus

Rang Fournisseur Pays Part de marché en 2021 1 Microsoft États-Unis 14,4 % 2 Amazon Web Services États-Unis 13,7 % 3 Salesforce États-Unis 5,6 % 4 Google États-Unis 3,9 % 5 SAP Allemagne 2,3 % 6 Oracle États-Unis 2,3 %

Source : IDC