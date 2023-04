Qui sont ces 21 PME du cloud, accompagnées par l’Etat pour obtenir le label SecNumCloud?

Bercy a annoncé jeudi 6 avril la sélection de 21 PME du cloud français pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat vers l’obtention du label de confiance SecNumCloud de l’Anssi, l’Agence nationale de sécurité des services d’information. Elles ont été retenues parmi une quarantaine de candidates dans deux segments du cloud: celui des logiciels à la demande (SaaS pour Software as a service) et celui des plateformes de gestion d’applications dans le cloud (PaaS pour Platform as a service).

Le label SecNumCloud s’appuie sur un référentiel de cybersécurité, considéré comme le plus exigeant en Europe. Il garantit aussi une protection juridique contre l’extraterritorialité de lois étrangères, comme le Cloud Act américain. Il s’impose comme le sésame pour l’accès aux marchés à fortes contraintes de souveraineté comme les services de l’Etat, les collectivités locales, les opérateurs d’importance vitale et les entreprises de secteurs sensibles. Mais la démarche pour son obtention relève du parcours du combattant tellement elle est longue, complexe et coûteuse. Aujourd’hui, seuls cinq acteurs l’ont décroché: Oodrive, 3DS Outscale, OVHcloud, Worldline et Cloud Temple.

Mesure d'accélération du cloud en France

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]