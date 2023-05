Qui profiterait du bannissement des puces de Micron Technology en Chine ?

Micron Technology, premier fabricant américain de puces mémoires et troisième mondial derrière les sud-coréens Samsung et SK Hynix, fait les frais de la guerre des puces qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine. Ses puces sont jugées par la Cyberespace Administration of China (CAC), l’équivalent de l’Anssi en France, comme une menace du point de vue de la cybersécurité. Pour des motifs de sécurité nationale, les entreprises en Chine sont invitées à les bannir de leurs infrastructures critiques.

Cette mesure sonne comme une riposte de Pékin aux restrictions d’exportation des technologies de puces par les Etats-Unis vers la Chine annoncées en octobre 2022. Le choix de la cible de représailles n’est pas le fruit du hasard. Micron Technology n’est pas un fournisseur incontournable, il peut être remplacé par des fournisseurs alternatifs non américains.

Produits banalisés

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]