Qui pourra bénéficier du chèque gaz de 100 euros et de la remise à la pompe de TotalEnergies ?

Cela ressemble à une opération déminage. 24 heures avant la présentation de ses résultats financiers 2021, qui devraient approcher les 15 milliards d'euros de bénéfices, TotalEnergies fait un geste en direction des ménages les plus précaires, touchés de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie. Sur RTL, Patrick Pouyanné, PDG de l'entreprise, annonce qu'une réduction de 100 euros sera appliquée sur la prochaine facture de ses clients gaz ayant déjà reçu le chèque "énergie" de 100 euros du gouvernement fin 2021. Environ 200 000 Français "en situation de précarité énergétique" sont concernés, selon l'entreprise. «Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est cela le partage de la valeur ajoutée», a justifié le PDG sur RTL. Le coût de cette mesure est chiffré à 20 millions d'euros par TotalEnergies, qui affirme effacer "30% de sa marge" sur ce segment au passage.

Autre geste : un rabais sur le plein de carburant dans 1150 stations-services situées en zones rurales (les communes de moins de 6000 habitants) dès le 14 février et pour trois mois. «C'est là que la voiture est le plus indispensable, pour amener les enfants à l'école, aller travailler», explique le patron de TotalEnergies. La remise sera effectuée à la caisse, à hauteur de 10 centimes par litre : moins 2 euros pour 20 litres, 5 euros pour un plein de 50 litres, par exemple. Un effort du même ordre que l'opération "carburant à prix coûtant" proposé par des enseignes comme E.Leclerc ou Intermarché.

"30% de la valeur captée par les Etats", selon Pouyanné

TotalEnergies pourrait-il faire plus, en temps de crise et de hausse des prix du carburant ? Toujours sur RTL, Patrick Pouyanné rappelle que la bonne année 2021 fait suite à une "perte historique" en 2020. Il explique que sur près de 50 milliards d'euros de valeur générée en France, l'entreprise en reverse 20% aux salariés (les salaires), 30% en investissements, 20% aux actionnaires et 30% vers les Etats (1,8 milliard d'impôts en 2021 en France). «Ce sont les Etats qui vont prélever l'essentiel du surplus généré en 2021», assure Patrick Pouyanné.