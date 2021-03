Qui peut se faire vacciner contre le Covid-19, comment et quand ?

Environ 3,2 millions de personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la campagne, dont 1,8 million ayant reçu deux doses de l’un des trois vaccins aujourd’hui autorisés en France (Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca). Pour accélérer la vaccination, le gouvernement compte d’abord s’appuyer sur l’augmentation des livraisons. Sept millions de doses vaccinales ont été reçues en France entre janvier et février, et le chiffre devrait être de 22 millions entre mars et avril, selon le Premier ministre.

Vendredi 5 mars, un décret paru au Journal Officiel permet par ailleurs désormais aux pharmaciens, sages-femmes et infirmiers de prescrire et d’injecter les vaccins contre le Covid-19 (sauf contre-indications particulières précisées dans le décret).

Peuvent se faire vacciner actuellement

Dans les hôpitaux et centres de vaccination :

Avec les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna :

• Les personnes âgées en EHPAD, en unité de soin de longue durée, en résidences autonomie ou en résidences services ;

• les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ;

• les personnes handicapées, quel que soit leur âge, prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées ;

• les personnes vulnérables à très haut risque de formes graves quel que soit leur âge,

• les personnes de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants

• les personnes de 65 à 74 ans inclus, à risque de formes graves de Covid-19, comme par exemple le diabète ou l’obésité.

Ces personnes peuvent prendre rendez-vous en ligne sur : Sante.fr, Doctolib, Maiia et Keldoc.

Avec le vaccin AstraZeneca :

• l’ensemble des professionnels de santé (voir la liste des catégories concernées ici) ;

• les pompiers



Auprès de leur médecin généraliste, de leur médecin du travail, ou auprès de pharmaciens, sages-femmes et infirmiers, ou en centre de vaccination :

Avec le vaccin AstraZeneca :

• les personnes âgées de 50 à 74 ans présentant des comorbidités

• les personnes âgées de plus de 75 ans

La cible sera élargie à partir du printemps

aux autres tranches de la population majeure. Le Gouvernement ambitionne de proposer la vaccination à tous les Français adultes d’ici à la fin de l’été.



A mi-avril, 10 millions de personnes en France devraient avoir reçu au moins la première injection. A mi-mai, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 20 millions de personnes, puis environ 30 millions d’ici à l’été, "sous réserve que les laboratoires livrent selon le calendrier fixé", a rappelé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse jeudi 4 mars.