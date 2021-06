Qui est Thierry Mabille de Poncheville, nouveau directeur général de la principale holding de Peugeot ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © FRANCOIS LENOIR Thierry Mabille de Poncheville devient le nouveau directeur général d'Établissements Peugeot Frères, la holding de tête du groupe familial Peugeot /Photo d'archives/REUTERS/Francois Lenoir

Le conseil d'administration de la principale holding du groupe Peugeot a décidé de dissocier les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration. Jean-Philippe Peugeot, PDG de la holding depuis 1998, quitte ses fonctions pour devenir président non exécutif. Il "continuera à apporter son expérience notamment en matière de gouvernance", a indiqué la holding dans un communiqué le 21 juin. Il est remplacé par Thierry Mabille de Poncheville, jusqu'alors directeur général délégué des Établissements Peugeot Frères et directeur juridique du groupe familial Peugeot.

Ex-directeur juridique du groupe Peugeot

Entré chez Peugeot en 2005 en tant que directeur juridique, Thierry Mabille de Poncheville occupait jusqu'alors les postes de directeur général délégué des Établissements Peugeot Frères et directeur juridique du groupe familial Peugeot. L'homme a commencé sa carrière comme conseil juridique chez EY, puis a été directeur juridique et fiscal du groupe Reuters à Genève pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il est titulaire d’un DEA de droit international privé (Université de Bordeaux) et d’un master en Affaires internationales (Pittsburgh University).

Son adjointe, Sophie Vernier-Reiffers, le remplacera au poste de directeur juridique. Elle cumulera la fonction de directrice de l'engagement durable, poste nouvellement créé par le groupe automobile.

Hubert Mary avec Reuters (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)