Qui est Thierry Hulot, le nouveau président du Leem ?

Le Leem a un nouveau président. Quelques semaines après le départ de Frédéric Collet, suite à la réorganisation de Novartis France et après un intérim assuré par Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, le conseil d'administration a élu Thierry Hulot, actuel p-dg de Merck France, à la tête de l’association des entreprises du médicament, pour un mandat de deux ans.

« Mon objectif est que notre industrie soit encore plus entendue, qu’elle prépare son avenir et celui de ses collaborateurs. Elle doit trouver des marges de croissance et de progrès qui lui permettront demain de servir encore mieux les patients (…). Je suis convaincu que pour y arriver il faut une industrie forte, portée par un syndicat professionnel fort, ambitieux et présent sur tous les sujets de la chaîne de valeur du médicament », a déclaré Thierry Hulot.

Dans un contexte où la crise sanitaire a remis la santé et les questions d’indépendance sanitaire de la France au centre des préoccupations, le Leem s’est doté d’un président expérimenté sur les questions industrielles et de bioproduction.

Un ancien directeur des activités industrielles

Diplômé en pharmacie et en métabolisme des médicaments, Thierry Hulot a débuté sa carrière dans l’industrie pharma en 1989, comme chargé d’études biopharmaceutiques au sein du laboratoire Delagrange avant de rejoindre Synthélabo Recherche comme chef de projet en pharmacocinétique clinique, en 1992.

En 1995, Thierry Hulot intègre le groupe allemand Merck, chez lequel il effectuera la suite de sa carrière. En 2007, il poursuit son activité en Suisse chez Merck Serono, après l’acquisition par le groupe Merck. Il dirige ensuite le cabinet du président de Merck Serono jusqu'en 2012, avant de créer l’activité dédiée aux biosimilaires en 2013 puis d’être nommé, cette même année, directeur des activités industrielles et supply monde de Merck. Depuis 2017, Thierry Hulot dirige la filiale française de Merck.



Avec un parcours professionnel axé à la fois sur la R&D, sur les produits biopharmaceutiques et sur les activités industrielles, Thierry Hulot sera en phase avec les problématiques du moment. Il sera en charge de porter la voix des entreprises du médicament pour les deux prochaines années.