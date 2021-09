Qui est Thésée Datacenter, ce nouvel opérateur français de datacenters?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Thésée Datacenter Thésée Datacenter veut créer un un campus de six datacenters dans les Yvelines.

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, se rend lundi 13 septembre dans les locaux de Thésée Datacenter, un nouvel acteur français de services d'hébergement de colocation neutre vis-à-vis des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs cloud.

Fondée en 2017, cette start-up veut profiter d’un marché d’hébergement neutre en croissance de 15 à 20% par an, pour créer à Aubergenville, dans les Yvelines, un campus de six datacenters de 1 000 mètres carrés et 3 MW chacun. L’investissement total dépasse les 100 millions d’euros. Le premier datacenter a été inauguré en juin 2021. Il représente un investissement de 15 millions d’euros et devrait créer une dizaine d'emplois directs. C’est ce premier bâtiment que Cédric O va visiter.

