Qui est ProLogium, le fabricant de batteries taïwanais qui pourrait investir 4,5 milliards d'euros à Dunkerque?

«Pas de commentaire.» En apparence, tous les acteurs du dossier suivent la même ligne directrice : tant que le contrat n’est pas acté, il n’y a rien à mentionner à propos de l’implantation de plus en plus plausible d’une quatrième gigafactory dans les Hauts-de-France. Conformément aux informations avancées par Challenges, Les Echos et La Voix du Nord, tout laisse à penser que l’entreprise taïwanaise ProLogium Technology est sur le point d’annoncer un investissement majeur (jusqu’à 4,5 milliards d’euros) pour la construction de sa première usine européenne de production de batteries tout-solide. D’une capacité de 50 à 60 GWh, l’usine pourrait être construite sur un terrain de 180 hectares à proximité du port de Dunkerque (Nord), à cheval sur les communes de Craywick et Bourbourg.

