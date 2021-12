Qui est Loft Orbital, cette start-up spatiale franco-américaine qui a levé 125 millions d’euros ?

Certaines pépites du Newspace ont plus la côte que d’autres auprès des investisseurs. C’est le cas de la start-up franco-américaine Loft Orbital qui a réalisé une levée de fonds record de 125 millions d’euros, une opération rendue publique le 7 décembre. Parmi les investisseurs, des acteurs majoritairement américains avec en chef de file BlackRock Private Equity mais aussi des français comme Bpifrance. «Cela va donner un gros coup d’accélérateur à notre croissance, se réjouit son président et cofondateur Antoine de Chassy. Nous allons pouvoir embaucher massivement pour répondre à la forte demande de nos clients et investir plus rapidement dans la R&D».