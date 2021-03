Qui est le roi des smartphones 5G en 2020 ?

Le marché des smartphones 5G a littéralement explosé. Selon le cabinet Strategy Analytics, les ventes mondiales se sont envolées de 1 300 % en un an, grimpant de 19 millions d’unités en 2019 à 269 millions en 2020. Mais qui a bénéficié le plus de ce grand boom ? On penserait à Samsung, numéro un mondial des smartphones qui a multiplié les lancements en 2020 de terminaux 5G, ou à Apple dont le nouveau iPhone 12, son premier opus 5G, s’est révélé un immense succès au point de lui donner des résultats records au quatrième trimestre 2020. Erreur !