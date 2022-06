Qui est Javier Olivan, le prochain directeur général adjoint de Meta ?

Le nouveau numéro deux du géant américain remplacera Sheryl Sandberg au poste de COO ("chief operating officer") qui a annoncé mercredi qu'elle quittait Meta.

Javier Olivan, 44 ans, a grandi dans le nord de l'Espagne. Il a rejoint Facebook fin 2007 en tant que responsable de la croissance internationale après avoir travaillé pour les sociétés japonaises NTT et Siemens.

À son arrivée, Facebook était une jeune entreprise regroupant environ 40 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, elle en compte près de 3,6 milliards, répartis entre Facebook et d'autres applications comme Instagram.

Selon une interview qu'il a accordée en 2010 à VentureBeat, Javier Olivan a favorisé l'expansion de Facebook dans des pays tels que l'Inde, le Japon, la Russie, l'Indonésie et le Brésil.

Dans le cadre de son nouveau poste, il continuera à diriger l'infrastructure et le développement, mais son portefeuille comprendra également la publicité et les produits commerciaux, a déclaré Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, dans un message publié par Facebook mercredi.

"Ce rôle sera différent de ce que Sheryl faisait. Il s'agira d'un rôle de COO plus traditionnel où Javi se concentrera sur les aspects internes et opérationnels, en s'appuyant sur ses solides antécédents pour rendre notre exécution plus efficace et rigoureuse", a déclaré Mark Zuckerberg.

La question clé est de savoir si Javier Olivan sera "plus attentif" aux questions relatives à la confidentialité des données ainsi qu'à la protection des marques contre l'affichage de leurs publicités à côté de contenus inappropriés, a déclaré Brian Wieser, président en charge de l'intelligence économique à l'agence de publicité GroupM.

