Qui est Hélène Moreau-Leroy, la nouvelle dirigeante de la filiale chimie de Total Hutchinson?

Sacré parcours pour la nouvelle dirigeante d’Hutchinson, la filiale chimie de spécialité de Total. Jugez plutôt. Diplômée de l’INSA de Lyon et titulaire d’un MBA international de l’université de Nouvelle-Angleterre en Australie, Hélène Moreau-Leroy a débuté sa carrière en tant que responsable de bureau d’étude puis responsable production et achats à l’international au sein des groupes industriels Thomson et Alstom.