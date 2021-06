Qui est Envision, ce géant chinois des technos vertes et de l'IoT qui s'installe en France ?

15 jours gratuits et sans engagement

En promettant, lundi 28 juin, d’investir jusqu’à deux milliards d’euros pour implanter sa méga-usine de batteries de Douai (Nord), le groupe chinois Envision s'est placé dans la lumière. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, a fait le déplacement pour visiter le site choisi – mitoyen des usines de Renault – pour produire 9 gigawattheures de batteries par an dès 2024. Une opération réussie pour la jeune société chinoise, née dans les éoliennes terrestres mais qui s’est progressivement positionnée sur diverses briques technologiques vertes, tout en s’implantant à l’international. “Le cœur du groupe, c’est la décarbonation via les technologies intelligentes, matérielles et numériques”, résume Sylvie Ouziel, présidente pour l’international d’Envision Digital, la branche numérique de l’entreprise.