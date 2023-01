Qui est Ensorcia, cette entreprise qui pourrait investir 200 millions d’euros dans le raffinage de lithium en France

L’une des annonces marquantes de la dernière édition du Forum économique mondial, à Davos, est venue d’une entreprise jusqu’ici quasi inconnue. Vendredi 20 janvier, le PDG de l’entreprise américaine Ensorcia, Daniel Layton, a dévoilé ses plans d’investir 350 millions d’euros en Europe et en Amérique du Sud pour développer l’extraction et la transformation de lithium. Sur cette somme, plus de 200 millions devraient servir à construire une usine de raffinage d’hydroxyde de lithium – la forme qui sert au sein des batteries les plus performantes – en Europe.

