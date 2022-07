Qui est Clémentine Gallet, cette férue de digital qui représente les PME de la filière aéronautique

« En développant nos usines, nous pouvons faire en sorte que notre industrie soit plus belle et plus forte au sortir de la crise ». Malgré la période délicate que connaît le secteur aéronautique, Clémentine Gallet n’a pas perdu son habituel optimisme. La présidente de Coriolis Composites a d’autant plus le sourire qu’elle a été élue, jeudi 7 juillet, présidente du comité Aéro-PME du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas). Une nomination qui décoiffe au sein de l’organisation : cette femme dirigeante de 48 ans, ultra dynamique et mère de quatre enfants, n’aime rien tant que les robots, les technologiques numériques et les sports de glisse.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]