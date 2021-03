Qui est ce mystérieux client qui rapporte 25% de son chiffre d’affaires à TSMC ?

Le groupe taiwanais TSMC, plus grand fondeur mondial de puces, se targue d’avoir fabriqué en 2020 des composants pour pas moins de 510 clients. Mais seulement deux d’entre eux ont représenté chacun plus de 10 % de son chiffre d’affaires de 45,51 milliards de dollars : le premier avec un poids de 25 % et le second avec12 %, selon le bilan annuel 2020 publié par l'entreprise. Il se garde toutefois bien d’en révéler les noms, se contentant de les désigner comme clients A et B.