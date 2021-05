Qui détiendra le futur Suez ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©Denis Felix 2019 - Tous droits réservés - Mention obligatoire Bertrand Camus, le directeur général de Suez, dirigera-t-il la future entité ? Le soutien des salariés pourrait être un argument de poids.

Lorsque Suez et Veolia ont mis fin à une bataille de plus sept mois, le 12 avril, ils ont annoncé que l’accord devrait être conclu le 14 mai prochain. Depuis la mi-avril, les négociations se poursuivent sur les bases de l’accord de principe signé entre les deux parties. "Nous avons signé un accord de principe qui concerne trois sujets, déclarait Philippe Varin, président du conseil d’administration de Suez, le 12 avril devant les journalistes. Le premier c’est le prix de l’action, le deuxième, le périmètre du nouveau Suez. Nous sommes arrivés à 7 milliards d’euros, soit 40% du chiffre d’affaires du groupe actuel avec environ la moitié des effectifs. Et le troisième, c’est d’accorder aux salariés concernés les garanties sociales sur quatre ans."

Veolia a augmenté le prix offert par action de 18 à 20,50 euros et étendu le périmètre du nouveau Suez. Les activités ne seront plus circonscrites à l’eau et aux déchets en France, Suez conservera le principal centre de recherche en France (Cirsee) et les activités de l’entreprise essentiellement dans l’eau en Italie, en République tchèque, en Afrique, en Asie centrale, en Inde, en Chine, en Australie et les activités monde digitales et environnementales (SES).

Un accord qui envisageait un actionnariat détenu à 40% par le fonds Meridiam, présent aux côtés de Veolia depuis le début de l’opération, à 40% par les fonds pressentis pour soutenir Suez dans une éventuelle contre-proposition, Ardian et l’américain Global Infrastructure Partners (GIP), et à 20% par la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, les salariés devraient pouvoir obtenir 10% du capital.

Le retrait d’Ardian rebat les cartes [...]