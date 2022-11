Qui de STmicroelectronics ou Infineon sera le champion européen des puces en 2022 ?

Infineon Technologies bénéficie à plein de la pénurie de puces qui frappe toujours l’automobile et l’industrie. Et cela se voit clairement dans ses résultats du troisième trimestre 2022. Le fabricant allemand de semi-conducteurs, qui compte plus de 56 000 salariés dans le monde, affiche un chiffre d’affaires trimestriel en bond annuel de 38 % à 4,14 milliards d’euros, supérieur de 240 millions d’euros au consensus des analystes financiers. Quant à son bénéfice net, il a gonflé de 58 % en un an à 735 millions d’euros, supérieur de 93 millions d’euros aux attentes.

[...]