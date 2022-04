Qui a remplacé Huawei comme deuxième plus gros client de TSMC en 2021 ?

Apple reste de loin le plus gros client de TSMC. Dans son rapport annuel 2021, le fondeur taïwanais de puces ne dévoile pas les noms de ses clients représentant au moins 10 % de son chiffre d’affaires. Il en a deux en 2021, qu’il se contente de désigner par clients A et B. Mais le nom du client A ne fait guère de mystère. « Il s’agit bien d’Apple », confirme à L’Usine Nouvelle Sravan Kundojjala, analyste au cabinet Strategy Analytics. Il a représenté 26 % du chiffre d’affaires de TSMC en 2021, contre 25 % en 2020. S'il n’a gagné qu’un point entre 2020 et 2021, ses achats auprès de TSMC ont bondi de 20,4 %, à 10,7 milliards de dollars. Le fondeur taïwanais fabrique presque toutes les puces maison de la marque à la pomme, dont les nouveaux processeurs M1 qui motorisent les iMac en remplacement de ceux d’Intel.

