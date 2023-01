Qui a le mieux résisté à la débâcle boursière de l’industrie des puces en 2022 ?

Le bilan 2022 de l’industrie des puces s’avère pour le moins mitigé. Alors qu’elle prévoit des résultats records en 2022 tant en chiffre d’affaires qu’en profitabilité, elle a subi un véritable massacre en Bourse, à contre-courant des performances financières attendues par la plupart de ses entreprises.

L’indice SOXX, qui représente l’évolution boursière du secteur à travers 30 de ses entreprises les plus emblématiques, a fondu de 36 % en 2022 après des bonds de 50 % en 2020 et 45 % en 2021. Il a plongé plus que d’autres indices boursiers américains comme l’Invesco QQQ Trust (-33 %), qui regroupe les 100 premières entreprises technologiques cotées au Nasdaq, ou le S&P500 (-20 %), qui suit la valeur boursière des 500 plus grandes entreprises. Une tendance qui illustre l’inquiétude des investisseurs face à la dégradation rapide des conditions de marché.

Ralentissement net du marché

[...]