Quels sont les types d’emballage repas les plus écologiques?

Les plateaux-repas réutilisables

Le plateau-repas réutilisable est l’un des emballages écologiques les plus innovants et pratiques disponibles sur le marché. Il offre une alternative durable aux emballages jetables, tout en offrant une solution pratique pour les repas à emporter. C’est en 2016 que le site « Le cercle » a lancé son premier plateau-repas réutilisable, chic et délicieux. Avec cette innovation, le traiteur pour les entreprises en Île-de-France visait zéro emballage jetable et un meilleur plaisir de table pour un moment de partage en entreprise.

Les plateaux-repas réutilisables sont conçus pour être légers, compacts et faciles à transporter. Ils sont dotés de compartiments séparés, permettant de garder les aliments bien organisés et de prévenir les mélanges de saveurs indésirables.

Contrairement aux emballages jetables qui sont utilisés une seule fois, ce plateau peut être réutilisé de nombreuses fois juste en le lavant. Cela réduit considérablement la quantité de déchets générés par les emballages de repas à emporter. En plus de sa durabilité, le plateau-repas réutilisable offre également une meilleure isolation thermique par rapport aux emballages jetables en plastique ou en carton.

Les emballages en matériaux recyclables

Deux exemples d’emballages en matériaux recyclables couramment utilisés sont le carton recyclé et le papier kraft. Ces matériaux sont fabriqués à partir de fibres de papier recyclées, ce qui réduit la demande de nouvelles matières premières et contribue à la préservation des ressources naturelles. Autrement dit, en recyclant ces emballages, les fibres de papier peuvent être réutilisées pour produire de nouveaux emballages ou d’autres produits en papier.

Le carton recyclé est souvent utilisé pour les boîtes repas, les plateaux et les sacs d’emballage. Il offre une résistance adéquate pour protéger les aliments tout en étant facilement recyclable. Les emballages en matériaux recyclables sont généralement légers.

Le papier kraft, quant à lui, est un matériau résistant et polyvalent. Il est généralement utilisé pour les sacs à lunch, les enveloppes alimentaires et les sachets pour les aliments. Le papier kraft est biodégradable et recyclable, ce qui en fait une option respectueuse de l’environnement. De plus, il est aisément personnalisable, ce qui permet aux restaurants et aux établissements de proposer des emballages repas uniques et attrayants.

Les emballages compostables

Les emballages compostables sont conçus pour se décomposer naturellement et rapidement, sans laisser de résidus toxiques dans l’environnement. Cette propriété en fait une solution de plus en plus appréciée pour les repas à emporter.

Les emballages compostables sont habituellement fabriqués à partir de matières organiques renouvelables, telles que l’amidon de maïs, la canne à sucre, la cellulose ou les fibres végétales. Ils sont donc biodégradables et peuvent être décomposés par des organismes vivants, tels que les bactéries et les champignons présents dans les installations de compostage.

En plus, un avantage important des emballages compostables est leur capacité à se transformer en un engrais naturel et nutritif pour le sol. En effet, lorsqu’ils sont placés dans un environnement de compostage approprié, ces emballages se dégradent et se transforment en humus, qui peut ensuite être utilisé pour fertiliser les sols et favoriser la croissance des plantes.

L’utilisation d’emballages repas écologiques est essentielle pour réduire l’empreinte écologique humaine dans le secteur de la restauration et préserver l’environnement. Les emballages recyclables, compostables, réutilisables et biodégradables offrent des alternatives durables aux emballages traditionnels en plastique.

Contenu proposé par LE CERCLE