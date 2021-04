Quels sont les dix plus gros sous-traitants électroniques au monde ?

Selon le classement de MMI en 2020, cinq Taïwanais trônent dans le Top 10 mondial des sous-traitants électroniques, avec en tête le géant Foxconn. Si trois Américains et un Canadien se fraient leurs places parmi les dix plus gros acteurs mondiaux, le premier européen, l’allemand Zollner, pointe à la 15 ème place et le champion français, AsteelFlash, à la 28 ème place.