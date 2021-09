Quels sont les cadres dont le salaire a le plus augmenté en 2021?

15 jours gratuits et sans engagement

Pas de catastrophe sur le front de l’emploi, pour les cadres, mais ils ont dû se contenter de hausses de salaires modestes, en 2021: +2% en moyenne, contre 2,3% en 2021 et 2,4% en 2019, indique le baromètre des salaires des cadres publié par Expectra mardi 14 septembre. Soit l'équivalent de l'inflation, de 1,9% entre août 2020 et août 2021, selon les données publiées mercredi 15 septembre par l’Insee. Mais la crise a fait grimper les rémunérations de quelques profils rares et recherchés.