Quels sont les avantages d’une plateforme dédiée aux membres CSE??

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Le CSE : qu’est-ce que c’est ?

La création des CSE répond à la nécessité d’offrir à tous les travailleurs une meilleure tribune d’expression. Cette instance, qui supplante toutes les institutions qui portaient jusqu’ici la voix des travailleurs, vient révolutionner le domaine des comités d’entreprise tout en se préoccupant du bien-être des employés.

Concrètement, le CSE réunit en son sein les membres du comité d’entreprise, ceux du comité d’hygiène et les délégués du personnel. Sont également appelés à y siéger : le représentant de la section syndicale, le délégué syndical ou le chef de l’entreprise*.

Le CSE a le pouvoir de :

défendre les travailleurs et leur offrir l’accès facile à certains services de base ;

réaliser des enquêtes en cas d’accidents de travail ;

saisir l’inspection du travail ;

promouvoir de bonnes valeurs au sein de l’entreprise.

Pour se fait aider dans l’exécution de ces différentes missions, les membres CSE peuvent utiliser des plateformes dédiées.

Plateformes dédiées aux membres CSE : quels avantages ?

Les élus du CSE sont partagés entre leurs obligations professionnelles et les missions de l’instance représentative du personnel. En ayant recours aux plateformes CSE, ils peuvent ainsi mieux gérer leur temps et mener à bien toutes les tâches du CSE.

Une plateforme CSE est avant tout un site accessible

Une bonne plateforme CSE ne se contente pas d’offrir des services sur-mesure capables de satisfaire toutes les exigences des membres CSE. En effet, sa première mission est d’être accessible, quel que soit le jour où l’heure. De cette façon, les employés peuvent y avoir accès à tout moment et effectuer leurs différentes opérations. L’accessibilité illimitée offre plus de marge de manœuvre. Ainsi, les représentants peuvent aisément recourir aux services de la plateforme lorsqu’ils le souhaitent.

Une plateforme CSE permet de bénéficier d’intéressantes réductions

En plus d’être une plateforme accessible en permanence, le site CSE permet aussi bien aux représentants qu’aux dirigeants de décrocher d’intéressantes réductions pour les employés. Généralement, les sites en question proposent des systèmes de billetterie CSE innovants. Ils favorisent aussi les achats en gros et permettent ainsi de faire des économies. De plus, la billetterie CSE a un impact positif sur le pouvoir d’achat des salariés car ils peuvent bénéficier des nombreuses réductions disponibles.

Une plateforme CSE est une plateforme facile à parcourir

Dans son fonctionnement interne, la plateforme dédiée aux membres CSE prévoit pour chaque utilisateur un espace personnel. Le but est de permettre à chacun d’avoir une meilleure maîtrise du dispositif et de gérer en toute discrétion les ennuis de paiement.

Afin de facilité l’usage de tous les utilisateurs, les plateformes CSE sont accessibles aussi bien depuis un ordinateur que d’un smartphone. Et en cas de difficulté, il est aussi possible de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en contactant le service client de la plateforme.

* Retrouvez toutes les informations sur le sujet sur le site : https://www.cse-guide.fr/le-comite-social-et-economique-cse/.

Contenu proposé par cse-guide.fr