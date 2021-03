Quels seraient ces neuf pays plus sceptiques que la France sur la 5G ?

La France a connu l’un des débats les plus intenses sur la 5G. Il se poursuit d’ailleurs dans la société civile et dans les grandes villes dirigées par des maires écologistes. Cela pourrait donner l’impression que l’Hexagone est le pays le plus sceptique au monde vis-à-vis de cette nouvelle technologie de mobiles. C'est loin d'être le cas, selon une étude du cabinet britannique de conseil en numérique Prolifics Testing. La France serait devancée par neuf autres pays en la matière.