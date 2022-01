Quels outils pour optimiser la gestion de la paie en entreprise ?

© VideoFlow - stock.adobe.com

L'importance d'une gestion optimisée des fiches de paie en entreprise

La fiche de salaire, appelée aussi bulletin de paie, ne sert pas seulement de justificatif à l'employé. Elle est également exigée pour la déclaration d'impôts, la recherche d'un logement ou l'octroi d'un crédit. Il s'agit d'un document essentiel, auquel l'entreprise doit accorder un soin particulier. La fiche de paie indique la composition du salaire ou du traitement d'un salarié pour une période donnée. Cette fiche sert avant tout à consigner par écrit le droit au salaire d'un employé. Il peut ainsi être utilisé comme preuve de paiement du salaire. La fiche de paie indique également aux salariés la composition de leur salaire ou traitement.

Il n’y a toutefois pas que la fiche de paie à gérer pour les entreprises. Ces dernières doivent aussi calculer les cotisations salariales et patronales afférentes à chaque salaire. La tâche étant complexe, de plus en plus d'entreprises ont recours à un logiciel de gestion de paie, tel que Sage Business Cloud Paie.

Qu'est-ce que Sage Business Cloud paie ?

La plateforme Sage Business Cloud est une solution logicielle qui s'adresse aussi bien aux créateurs d'entreprise qu'aux entreprises établies de longue date. Qu'il s'agisse d'une startup, d'une PME ou d'une grande entreprise, cette solution basée dans le cloud, offre un accès centralisé aux différentes ressources. Parmi ces dernières, il faut citer des fonctionnalités dédiées à la comptabilité et à la gestion de la paie. Le module spécialisé dans les salaires prend ainsi tout son sens lorsqu'on l'intègre dans le Business Cloud de Sage. Le module peut aussi être utilisé de manière indépendante. Ainsi, Sage Business Cloud paie permet le décompte automatique et précis des salaires, directement en ligne, ce qui constitue un avantage précieux pour les PME qui n'ont pas toujours la possibilité de s'équiper en logiciels coûteux et de les installer localement. Il suffit de quelques minutes pour réaliser ce décompte, qui ne nécessite aucune connaissance préalable spécifique. Tous les documents relatifs à la paie peuvent être créés en quelques clics.

Comment Sage Business Cloud Paie facilite la tâche des entreprises ?

Sage Business Cloud paie constitue une solution conviviale et simple, qui fait gagner un temps précieux en entreprise. Le personnel peut dès lors se consacrer au cœur de son activité, au lieu de perdre du temps chaque mois pour la gestion de la paie. Tous les documents peuvent être créés à partir du logiciel, qui estime aussi les cotisations salariales et patronales. Il est également possible d'automatiser toutes les déclarations.

Contenu proposé par Apogea