Quelles sont les cibles à l’export de l'avion de chasse français Rafale ?

Ce vendredi 18 juin va-t-il apporter une bonne nouvelle à la France et au constructeur aéronautique Dassault ? Après avoir débloqué un budget de 6 milliards destiné au renouvellement de sa flotte aérienne fin 2020, la Suisse doit en effet rendre sa décision concernant le modèle de 30 à 40 avions de chasse dont elle souhaite s’équiper. Ils ne sont plus que quatre en lice: le Rafale de Dassault, l’Eurofighter d’Airbus, le Super Hornet de Boeing et le F-35A de Lockheed-Martin. Et, selon nos confrères du journal suisse Le Temps, « pour le Super Hornet, comme pour le F-35A, la provenance pourrait poser problème » alors que « la résiliation de l’accord-cadre avec l’Union européenne fin mai parle pour un geste en faveur de nos voisins » européens. Face à Airbus, Dassault aurait toutes ses chances, d’autant que « début avril, Armasuisse annonçait avoir choisi SkyView – entreprise française – pour moderniser son système radar », estime Le Temps.