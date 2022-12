Quelles aides et subventions pour financer sa transformation industrielle en 2023 ?

Dans la jungle des aides et subventions, beaucoup de pépites restent à saisir en 2023 pour financer l'amélioration de l’impact environnemental de l’industrie. À condition de lever deux freins : la méconnaissance des dispositifs et le temps nécessaire pour instruire les candidatures.

De nombreux dispositifs souffrent en effet d’un déficit de notoriété. C’est le cas par exemple des financements issus du plan d'Innovation Avenir/France 2030. Seuls 35 % des industriels citent ces fonds dans leurs solutions de financement, selon l’étude Leyton-L’Usine Nouvelle réalisée en septembre 2022. « Ce n’est pas surprenant quand on connaît la diversité des dispositifs existants », estime Mathieu Larroque, responsable pôle Aides & Subventions chez Leyton, cabinet de conseil en financement durable pour l’industrie. D’autant plus que pour appréhender cette diversité, il n’existe pas de guichet unique, rôle que joue finalement le conseil spécialisé : « Leyton nous a accompagnés sur la recherche des bons guichets de financements au niveau local, régional, national et même européen afin d'accélérer notre transformation industrielle », illustre ainsi Alexandre Duca, Directeur financier de Lafarge, qui investit dans la recherche sur les bétons ultra-bas-carbone.



Au-delà du manque de visibilité, « les industriels sont échaudés par la complexité des dossiers à préparer, ajoute Mathieu Larroque, ils n’ont bien souvent pas le temps ni les ressources humaines pour répondre aux dossiers de financement».



Là aussi, le conseil intervient en support, sur le fond et la forme des dossiers de candidature. C’est ainsi que Zephir & Boree, compagnie maritime qui innove dans le domaine des navires bas carbone et du transport maritime à la voile moderne, a choisi d'être accompagnée dans la structuration de son projet « afin qu’il corresponde parfaitement aux attendus en termes de documentation exigée », selon les mots d’Amaury Bolvin, son CEO. La solution proposée a été particulièrement innovante puisque c'est le mécanisme des Certificats d’économies d’Energie qui a été mobilisé dans la prise en charge partielle des voiles du cargo, ce qui constitue une première en France. Amaury Bolvin explique concrètement le déroulement de la mission, en trois temps : « dimensionner le CEE par rapport à une référence marché ; justifier l’opération spécifique CEE, et à l’avenir, valoriser les économies d’énergie que nous allons générer».

L’accompagnement de Leyton a ainsi permis à la compagnie maritime de « bénéficier d’une aide financière considérable » dans l’objectif d’améliorer « la performance environnementale et la sécurisation industrielle de nos projets, ce qui va aussi beaucoup plus rassurer nos clients » précise le CEO de Zephir & Boree.

5 programmes à suivre en 2023

Enfin, les conseils spécialisés peuvent aider à se positionner sur de nouvelles initiatives. Mathieu Larroque cite notamment cinq appels à projets qui en 2023 permettront de financer toute la chaîne de développement, du volet R&D à l’industrialisation.

Le premier est en fait un ensemble de trois appels à projets, opérés par l’Ademe et labellisés France Relance, et se positionne directement sur la décarbonation des sites industriels. Il s’agit de DEMIBaC (Développement de briques technologiques et démonstrateurs - Réalisations de premières industrielles associant l’offre et la demande), de IBaC PME (qui cible tout particulièrement les PME, avec un coût projet inférieur à 1,5 M€), et de SOLINBaC (qui cible les entreprises ayant un projet de nouvelles unités de production de solutions de décarbonation ou d’investissement dans des unités existantes).

Le deuxième appel à projets se nomme « i-Démo ». Issu lui aussi du plan France 2030, il a pour objectif “le développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie et contribuant aux transitions énergétiques, écologique et numérique”. « Ce projet est intéressant, car il est générique, estime Mathieu Larroque, il permet de financer des projets individuels ou collectifs, et il s’adresse aux industries de tous les secteurs. Enfin, il peut s’agir de produits ou services en phase industrielle ou préindustrielle jusqu’à un stade de développement avancé ». Dans tous les cas, le montant du projet doit être supérieur à 4 millions d’euros.

Le troisième dispositif se nomme Première Usine, opéré avec Bpifrance. Il est relativement nouveau et devrait courir jusqu’en 2025-2026. « Il vise les projets d’implantations de sites pilotes et/ou de production industrielle, destinées à commercialiser des produits innovants. Il s’adresse ainsi à des acteurs qui n’ont pas aujourd’hui d’activité de production et qui vont commencer à produire », précise Mathieu Larroque.

Fonds régionaux

Le quatrième appel à projets concerne les fonds européens régionaux, dont Feder qui existe depuis 1975, mais qui va bénéficier d’une nouvelle programmation. « Plusieurs milliards vont être consacrés à l’objectif “investissement pour la croissance et l’emploi”, en vue de consolider le marché du travail et les économies régionales », explique Mathieu Larroque. Les contours exacts restent à préciser : les documents de mise en œuvre, qui précisent les règles d’intervention du FEDER et FSE selon les objectifs spécifiques, sont en cours de validation et devraient être opérationnels prochainement.



Enfin, il convient de citer France 2030 et son volet régional avec deux dispositifs ciblés PME/ETI, dupliqués dans chaque région : projets d’innovation (financement de l’innovation individuelle) et i-Démo régionalisé (financement de l’innovation collaborative). Ce dispositif soutient le développement de produits ou services très innovants, visant à renforcer la base scientifique et technologique française.

Pour en savoir plus sur les aides et subventions au service des industriels engagés, rendez-vous ici