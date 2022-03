Quel impact du conflit en Ukraine sur STMicroelectronics ?

Le conflit en Ukraine met l’industrie des puces électroniques sous pression. Depuis le déclenchement des hostilités le 24 février, le SOXX, l’indice boursier de référence du secteur, a dévissé de 9%. Les inquiétudes se concentrent sur les risques de perturbation des approvisionnements en intrants essentiels à la production dans le secteur, comme le gaz néon et le palladium. STMicroelectronics n’échappe pas à ce risque. Il a chuté de 9,6% en Bourse depuis le début de la guerre. Pas de quoi inquiéter Stéphane Houri, analyste financier chez Oddo BHF.

"ST n’est pas plus exposé que d’autres, explique-t-il à L’Usine Nouvelle. La baisse de son cours de Bourse reste en ligne avec celle du CAC 40 et d’autres fabricants européens de semi-conducteurs comme Infineon. Elle suit un mouvement général des marchés financiers." Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, le CAC 40 a reculé de 8,3% et l’action Infineon de 11%, rappelle l’analyste.

Présent en Russie via des distributeurs

