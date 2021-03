Quel bruit fait le vent martien? Ecoutez les premiers sons enregistrés par la SuperCam de Perseverance

La NASA a publié mardi 9 mars trois séquences audio inédites en provenance du rover Perseverance, actuellement en mission sur Mars. Ces enregistrements ont été réalisés par SuperCam, une partie du rover qui a été développée conjointement par les équipes françaises de recherche de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) et le Los Alamos National Laboratory (LANL) au Nouveau-Mexique.

SuperCam est multifonctionnel, car en plus de pouvoir enregistrer des sons, il sert surtout à réaliser des vidéos et peut analyser la composition chimique et minéralogique des roches de Mars. Il évolue sur une planète où la température moyenne n’excède pas - 67°C. A LIRE AUSSI Comment la France a évité une catastrophe avant de s’envoler pour Mars avec Perseverance

Enregistrement du 1er sol

Le premier enregistrement a été obtenu le 19 février, 18 heures après l’atterrissage du rover. La Terre découvre pour la première fois le bruit du vent martien. Lors de cet enregistrement, le mât du rover était toujours baissé ce qui explique que le son soit un peu étouffé « un peu comme le son que l'on entend en écoutant un coquillage ou en ayant une main en coupe sur l'oreille », explique sur son site la NASA. L'enregistrement a été réalisé au premier sol (le sol est le nom du jour sur mars).

Enregistrement du 4e sol

Pour ce deuxième enregistrement réalisé le quatrième sol (22 février 2021), le mât de Perseverance a été déployé. Le son global est différent du précédent enregistrement. Le vent martien est plus clair, notamment après 20 secondes et les bruits de fond du rover ont été supprimés.

Enregistrement du 12e sol

Pour la première fois, des enregistrements acoustiques des impacts laser de Perseverance sur une cible rocheuse de Mars ont été réalisés au douzième sol (2 mars 2021). On peut distinguer les sons de 30 impacts dont certains sont légèrement plus forts que d’autres. « Les variations d'intensité des sons de zapping fourniront des informations sur la structure physique des cibles, telles que sa dureté relative ou la présence de revêtements de vieillissement », ajoute la NASA. La cible Máaz («Mars» en Navajo) se trouvait à environ 3,1 mètres

« Les sons acquis sont d'une qualité remarquable, explique Naomi Murdoch, chercheuse et chargée de cours à l'école d'ingénieurs aérospatiaux ISAE-SUPAERO de Toulouse. C'est incroyable de penser que nous allons faire de la science avec les premiers sons jamais enregistrés à la surface de Mars ! »

« Je tiens à adresser mes sincères remerciements et félicitations à nos partenaires internationaux du CNES et à l'équipe SuperCam pour avoir participé à ce voyage mémorable avec nous », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington.