Que peut espérer Samsung du lancement de ses nouveaux smartphones Galaxy S23?

Samsung débute vendredi 17 février la commercialisation de sa nouvelle génération de smartphones vedettes S23 dans 55 pays, dont la France à des prix allant de 959 à 1 839 euros selon le modèle et la configuration. La marque sud-coréenne place beaucoup d’espoirs sur ce lancement pour résister à la morosité du marché.

En 2022, les ventes mondiales de smartphones ont plongé de 11% en volume, selon le cabinet Strategy Analytics, qui voit le marasme se poursuivre en 2023 avec une baisse de 5%. Samsung a fait preuve d’une relative résilience en limitant le déclin de ses expéditions à 4,5% en 2022. Une performance qui contraste avec la chute à deux chiffres des trois plus grandes marques chinoises qui complètent le top 5 mondial, après Samsung et Apple: -20% pour Xiaomi, -24% pour Oppo et -23% pour Vivo.

Des précommandes en hausse

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]