Que faut-il attendre du Congrès mondial de la nature qui s'ouvre ce 3 septembre à Marseille ?

Emmanuel Macron n'est pas à Marseille que pour parler insécurité, logement, trafic de drogue et écoles. Sa visite s'inscrit aussi dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qu'accueille la cité phocéenne du 3 au 11 septembre. C'est la première fois que la France réceptionne l'événement, dont la précédente édition avait eu lieu en 2016 à Hawaï. 15 000 experts doivent le suivre sur place ou à distance et 60 000 visiteurs "grand public" sont attendus. L’UICN, qui rassemble gouvernements et ONG, compte 1400 membres, qui établissent un diagnostic sur les pertes de biodiversité et les risques de zoonoses à grande échelle.