La France veut assembler 2 millions de vélos par an à l'horizon 2030

Elisabeth Borne a affiché l’ambition forte du gouvernement de développer le vélo sur tout le territoire français, de sa production à ses usages. La Première ministre a présenté le 5 mai 2023 les enjeux et objectifs du nouveau plan "Vélo et marche". Ce plan implique notamment le développement des infrastructures, l’incitation à la pratique du cycle grâce à des aides financières et le déploiement de la filière de production française.