Ce que contient la lettre de mission "filière nucléaire" de Pierre Pelouzet

Au menu des problèmes de la filière nucléaire, ne figurent pas que les compétences et la performance industrielle. Ce serait oublier celui de la relation entre les cinq grands donneurs d’ordre - EDF, Orano, le CEA, Framatome et l’Andra (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) - et leurs quelque 3 000 fournisseurs. Un volet du plan Excell de sauvetage de la filière présenté par EDF fin 2019 y est d’ailleurs consacré. Lors d’un audit mené auprès de 1900 acteurs pour identifier les problèmes rencontrés notamment sur le chantier de l’EPR de Flamanville (Manche), les fournisseurs d’EDF ont par exemple massivement pointé l’absence d’interlocuteur unique et des contrats flous. Pour remédier à ces tensions, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire et la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher ont missionné, le 15 avril, le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet.