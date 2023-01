Quatre usines Renault risqueraient la fermeture à cause des normes Euro 7, selon Luca de Meo

Luca de Meo fait-il du chantage à l’emploi ou la menace est-elle réelle ? Le directeur général de Renault a lâché une bombe lors de sa première intervention en tant que président de l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), mardi 31 janvier. Selon le dirigeant, quatre usines du groupe français risqueraient la fermeture si la version actuelle des normes Euro 7 venait à être adoptée.

«La proposition Euro 7/VII dans sa forme actuelle nous exposerait à des impacts industriels, économiques mais aussi politiques et sociaux dommageables. Par exemple, elle pourrait conduire à la fermeture d'au moins quatre usines à court terme pour un constructeur automobile comme Renault», a écrit Luca de Meo dans une lettre adressée aux décideurs européens. Le patron de Renault n’a pas donné plus de précisions sur la localisation des sites concernés. Plus largement, il évoque un «risque significatif» sur plus de 300 000 emplois en Europe si la transition vers la neutralité carbone n’est pas bien gérée.

[...]