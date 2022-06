Quatre RVE pour augmenter la productivité chez Tropic Apéro

Augmenter la productivité, réduire les pannes, éviter aux opérateurs les tâches fastidieuses : en investissant dans quatre peseuses associatives Ishida, Tropic Apéro répond à plusieurs objectifs à la fois. Implantée à Grans-en-Provence (Bouches-du-Rhône), cette PME qui se revendique comme l’un des précurseurs de l’olive au rayon frais en France, prépare et conditionne dans son usine de multiples variétés d’olives, tartinables (houmous, tapenades…) et autres tomates et citrons confits vendus ensuite en barquette ou en vrac. Or, jusqu'à présent, les étapes de pesage présentaient des difficultés, avec des écarts-types sur les poids cibles trop importants, des lignes bloquées pendant une dizaine de jours chaque année, des frais inattendus sur la maintenance et les pièces détachées. C’est pour faire face à ces problèmes que l’entreprise a testé une peseuse Ishida. « La qualité de pesage Ishida revenait dans toutes les discussions que nous pouvions avoir avec nos confrères de l’industrie agroalimentaire », détaille Ludovic Champion, directeur d’exploitation de Tropic Apéro. Une fois installée, la machine, une associative modèle RVE à quatorze têtes, a été capable de « réduire les pannes à néant » tout en fonctionnant à hautes cadences.

Barquettes non conformes

Forte de ce constat, la société a décidé d’en racheter trois autres dans le cadre d’un programme d’investissements de 1,5 million d’euros sur cinq ans. Les résultats sont à la hauteur des attentes. L’entreprise a augmenté sa productivité de 10% en réduisant ses écarts-types de 7 g à 2 g et le volume de barquettes non conformes a été diminué de 70%. En l’occurrence, les salariés passent moins de temps à vérifier les emballages et peuvent se dédier à des tâches à plus forte valeur ajoutée. En moyenne, chaque peseuse fonctionne en un poste de huit heures par jour cinq jours par semaine en basse saison, et en deux ou trois postes de huit heures par jour de cinq à six jours par semaine en haute saison. La cadence des machines est de 40 coups/minute en moyenne, sachant que Tropic Apéro produit environ 700 000 barquettes de 250 g par semaine. « Aujourd’hui nous avons augmenté sensiblement le rendement des lignes, réduit drastiquement notre budget pièces détachées qui s’élevait à 40 à 50 000 euros par an tout en réduisant les pertes produits », se félicite Ludovic Champion. Tropic Apéro emploie 45 personnes pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.