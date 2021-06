Quatre questions pour comprendre le retrait de 60 glaces contaminées à l'oxyde d'éthylène

La liste de produits rappelés à cause de traces d'oxyde d'éthylène s'allonge. En plus de l'épicerie salée et sucrée, la direction générale de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes a ajouté plus de 60 références de glaces. L'oxyde d'éthylène, biocide classé comme cancérigène, a été retrouvé dans la farine de caroube utilisée pour rendre les glaces plus crémeuses.