Quatre organismes pour évaluer la sécurité des matériaux recyclés

Loi après loi, la réglementation encourage de plus en plus le recyclage et la réutilisation des matériaux pour les mêmes usages et finalités, dont l’emballage alimentaire. Mais, dans ce domaine, des difficultés techniques peuvent se présenter, liées à l’évaluation et à la gestion des risques sanitaires associés à des contaminations potentielles. Pour apporter une réponse à ces évolutions, le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (IPC) et le Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) viennent de signer un accord-cadre leur permettant de renforcer leur collaboration.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]